美國製造業PMI創3年新低　道指續受壓

美國6月ISM製造業採購經理指數(PMI)跌至46，差過預期兼創下2020年5月以來新低。美股3大指數表現各異，道指挫53點，報34,354點；標指跌1點，報4,448點；以科技股為主的納指升24點，報13,812點。

【21:36】美股3大指數周一早段個別發展，道指跌87點，報34,319點；標指跌4點，報4,446點；以科技股為主的納指升33點，報13,821點。港股夜期報19,300點，升63點，低水7點。

景順環球首席市場策略師Kristina Hooper表示，過去一段時間，信貸標準收緊，且孳息率曲線已持續倒掛，但經濟活動保持穩健，勞動力市場依然緊絀，相信美國「可避免大範圍的顯著經濟衰退」。她預期，隨着經濟「顛簸地着陸」，今年下半年經濟或見疲弱，但仍然「相對地穩健」。

企業消息方面，歐洲藥廠阿斯利康股價曾挫5.6%，該公司研發中的一款肺癌藥物研究結果雖然有效，但似乎未達到外界普遍的預期，觸發股價回吐。

外媒報道指，包括Advent在內的一些私募股權公司，有意收購金融服務企業FIS旗下支付公司Worldpay的多數股權，分析估計後者估值超過150億美元。FIS股價早段曾升6.48%，高見58.25美元。