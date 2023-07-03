【半新盤蝕讓潮】啟德複式戶3年貶值510萬　大埔樓4年損手沽

新盤供應持續增多，同區二手市因而受壓，啟德1號(II)有特色戶連車位以6,160萬元登記轉售，約3年帳面跌價逾510萬元。資料顯示，上址為15座低層複式戶，實用面積約2,342方呎，成交呎價約26,302元。單位於2020年一手購入，其後一年再購入車位，總購入價逾6,670萬元，帳面貶值約8%。

大埔白石角二手市都現蝕讓潮。中原張少聰表示，海日灣II的11座中層A室，實用面積約550方呎，開價約830萬元，議價售818萬元，呎價14,873元，原業主持貨約4年帳蝕約34萬元。

美聯吳偉文指，粉嶺花都廣場1座中層H室兩房戶，售價490萬元，呎價約1.25萬元，約3年帳蝕15萬元。香港置業翁嘉慧稱，奧運站帝柏海灣5座中層H室，成交價1,350萬元，約3年帳面跌價約1.3%。

新界西北樓價跌勢顯著。中原王勤學指，元朗溱柏10座連天台戶，售價678萬元，呎價約12,151元，約4年帳面升值不足3%，較去年5月同類型單位做價低約13%。

該行曾日昇稱，葵涌葵發大廈低層A室三房戶，劈價逾14%，以308萬元沽出，呎價約7,368元，做價重回2016年水平。