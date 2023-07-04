東方日報B1：華製造業緩擴張　復甦走樣

全球第二大經濟體兼最大貿易國中國經濟復甦仍堪憂，主要測量中小型民企經營狀況的財新中國製造業採購經理指數(PMI)，6月由50.9回落至50.5，雖說連續兩個月處於擴張區間，高於市場預期的50，但仍反映內地製造業擴張速度，乃至生產經營活動修復減速，企業用工、利潤及前景信心尤其值得關注。

從分項數據去看，製造業產需擴張速度出現不同程度放緩。6月製造業生產指數維持在盛衰分界線以上，但已從5月的11個月來高位明顯下滑；製造業新訂單指數也在擴張區間略有回落。分3大類商品看，僅消費品類需求增加，中間品類基本持平，投資品類新訂單減少。

外需方面，6月新出口訂單指數僅略高於臨界點，顯示海外新業務量變化不大。本次PMI調查所接觸的企業反映，全球經濟狀況轉弱，導致出口不振，其中消費品類與投資品類外需下降，僅中間品類微升。製造業就業指數在收縮區間略有反彈，仍明顯低於盛衰分界線，企業表示，由於銷售低於預期，要重新調整產能，因此壓縮用工。3大類產品用工均有收縮，其中投資品類最為明顯。

原材料降價繼續帶動製造業成本下降，6月製造業原材料購進價格指數在收縮區間小幅下降。隨着成本下降，市場競爭加劇，而企業繼續降價促銷，出廠價格指數在收縮區間略有上升，仍明顯低於盛衰分界線。

與此同時，6月製造業產出預期指數在擴張區間繼續放緩，已降至去年11月以來最低。調查顯示，僅17%的製造商預期未來一年將增長，6%的企業預期減產，主要因為對市況相對疲弱感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟恢復基礎不牢固，復甦速度不及預期，經濟增長內生動力不足、需求偏弱、市場預期差仍是突出問題。就業水平下降、通縮壓力增加、樂觀預期淡化，俱在6月財新製造業PMI得到反映。他指，未來一段時期，相關政策在宏觀層面應加強支持力度，微觀層面應提高效率，切實改善就業和市場預期。

渣打銀行與香港貿易發展局亦於周一發表今年第二季「渣打大灣區營商景氣指數」（GBAI），「營商信心」的「現狀指數」回落至50的中性水平，但大灣區企業似乎較為樂觀，其中「預期指數」不但在58.7保持擴張區間，亦是近兩年的第二高。渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，第二季GBAI回落至50，鑑於基數效應回復正常，反映出季初至今全國宏觀數據回軟，以及恢復通關帶來的效應消退。

不過，內地經濟疲軟削弱了對亞洲商品的需求，南韓、日本和台灣製造業活動繼續萎縮。有分析認為，在看到全球經濟狀況改善以及歐美等主要市場需求走強之前，製造業似乎不太可能恢復到擴張區域，同時坦言亞洲地區製造業的低迷形勢進一步蔓延，越南和馬來西亞的製造業繼續萎縮，菲律賓和緬甸因產出疲軟而擴張步伐放緩。

澳新銀行亦發表報告指，對中國經濟前景非常悲觀，早前已將今年中國經濟增長預測下調至4.9%，亦認為內地現時正面對通縮壓力和已進入類似日本「迷失10年」的風險。該行指，內地政府選擇了進行結構性改革，優先考慮「高質量發展」，而非依賴債務去推動，亦非以房地產長為主導，意味將經歷痛苦的轉型過程。不過，中國經常帳處於盈餘狀態，外債僅佔國內生產總值(GDP)14%，可被外匯儲備完全覆蓋，亦可承受外部金融衝擊。