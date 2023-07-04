林嘉麒：人民幣回勇有望助中港股市反攻

今年上半年，環球股市在通脹、加息及經濟衰退等複雜情況下運行，結果標準普爾500指數累升15.51%，創2018年以來的最佳上半年表現；納斯達克指數飆升31.73%，創1983年以來最大的上半年升幅；升幅相對小的道指只累升3.8%。

至於跑輸全球股市的就是港股，恒生指數累跌約865點或4%。自第二季開始，內地經濟增長動力較市場預期為低，加上美國持續加息的預期下，人民幣匯價積弱影響內地A股及港股走勢。

人行「逆周期」穩匯

昨日剛踏入第三季，整體局勢似乎有點轉好的變化。早上中國人民銀行開出人民幣中間價於7月首個交易日高開101點，人民幣離岸價更曾突破7.25。上周開始，中間價高於許多市場參與者的預期，市場正憧憬人行在中間價報價模型中重新引入了「逆周期因子」。

「逆周期因子」是人行用來穩定匯率的一項工具，主要用於人民幣兌美元匯率的中間價，其目的是對沖市場順周期行為，即所謂的非理性羊群效應。近日人行已與多間金融機構就人民幣流通及市場交易進行探底，情況類似2017年年初人民幣面臨較大的貶值壓力。當年5月外匯市場自律機制核心成員將中間價報價模型由原來的「收盤價 + 一籃子貨幣匯率變化」調整為「收盤價 + 一籃子貨幣匯率變化 + 逆周期因數」。

儘管目前不覺得人行會盲目救人民幣，惟市場上過分看淡人民幣走勢的情況下，人民幣反彈而帶動股市回升也不足為奇。

本周注視美非農數據

本周市場將聚焦美國6月非農就業數據，而美國聯儲局亦將公布6月貨幣政策會議紀要，以及澳州央行公布利率決議等。最令投資者關注的，應該是美國財長耶倫將於本月6至9日出訪中國。美國一方聲明表示，耶倫料向中方高級官員提出，兩國負責任地管理雙方關係，就關切的領域直接溝通，以及共同應對全球挑戰的重要性。

外媒引述美國財政部高級官員指，耶倫將於北京與中國高級官員就廣泛議題舉行會議，包括提出美國對中國新反間諜法的擔憂，並會強調美國的針對性行動並非為獲得經濟優勢，華府亦無意與中國經濟脫鈎。投資者普遍相信，市場不會期望今次訪問會取得重大突破，惟只需抱有一絲憧憬，好友短線發力也是正常的事。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)