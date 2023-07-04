廖嘉豪：下半年宜配置較長期債券及非美地區資產

美股年初至今的亮麗表現，似乎反映復甦而非轉差的經濟前景，相互矛盾的經濟數據持續出現代表美國經濟正處於「滾動式衰退」。筆者相信，經濟仍未完全反映聯儲局收緊貨幣政策和銀行減少貸款的負面影響。預期美國就業即將由增長轉為收縮，令聯儲局停止加息甚至減息，而美國及全球或將隨之開始步入衰退。簡單來說，在聯儲局仍在收水時，股票市場就已經憧憬復甦而開始上漲恐怕是為時尚早。

美國的潛在衰退應較為溫和，主要因為目前銀行資本水平和宏觀流動性比2007/2008年更高，美國疫後復甦主要靠刺激措施而非民眾貸款推動，加上通脹下降或將支持消費者實質收入增長。預期聯儲局在未來兩年或逆轉今輪緊縮貨幣政策的一半幅度，而其他央行的貨幣政策則相對穩定。因此，相信美元或進入50年以來第3個長期熊市。除繼續通過優質固定收益資產鎖定高收益率之外，資產配置也應該加入非美地區資產以應對美元長期熊市。

投資者應考慮把握在加息周期尾段加入較長年期債券以在較長時間內鎖定高收益率。目前美國短期利率，包括貨幣市場基金和國庫券(T-bill)市場的高收益率，將在未來12至24個月內大幅下降，因為市場尚未反映美國失業率上升，通脹下降，消費者需求減弱。債券收益率倒掛反映溫和衰退以及隨後的降息機會。市場目前預期聯邦基金利率在2024年底或會跌至3.5%，短期利率大幅下跌或將增加長期債券的吸引力，投資者應把握機會，儘早將部分資金部署至較長期債券。

由於美國債務上限問題得以解決，市場樂觀情緒使得美國10年債息回升至約年初水平，或為投資者提供較高收益的入市機會。高評級企業債目前或能提供約5至6%收益率，對比過去20年平均值約4%，而反映企業違約風險的信貸息差則比過去20年低。預期美國10年債息在今年年尾或跌至3.0%，有助長期債券價格上升，或可幫投資者賺息賺價。投資者通過高評級固定收益資產投資，或可在美國經歷「滾動式衰退」的過程中以逸待勞，為之後聯儲局政策轉向累積資本。

非美地區股票在美元疲弱時或推動投資組合的整體表現。過去10年美元強勢吸引海外資金流入美股，推升美股市值。去年美股市值佔全球股市市值達62%，創歷史新高。而美國以外股市的市盈率(P/E)對比美股目前折價近40%。預料美元走弱或將支持非美地區股票表現。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪