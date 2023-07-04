美股高收　油價跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.06%，報102.97；港匯見7.8334；離岸人民幣(CNH)報7.2541；美元兌日圓處144.62；歐元報1.0913，英鎊報1.2691。金價處1,921.15美元。布油報74.96美元，紐油報70.08美元。比特幣升1.6%，報3.11萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●道指收報34,418點，升10點或0.03%；標指收報4,455點，升5點或0.12%；納指收報13,816點，升28點或0.21%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,282點，跌24點。

●7月恒生指數夜期收報19,176點，跌61點，低水131點，成交12,195張。

●紐約期油收報每桶69.79美元，跌0.85美元或1.2%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.65美元，跌0.76美元或1%。

●紐約期金收報每安士1,929.5美元，升0.1美元。

●英國富時100指數收報7,527點，跌4點或0.05%；德國DAX指數收報16,081點，跌66點或0.41%；法國CAC指數收報7,386點，跌13點或0.18%。

●美國6月ISM製造業採購經理指數(PMI)跌至46，差過預期兼創下2020年5月以來新低。

●南韓6月CPI按年升2.7%，略低於預期。

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