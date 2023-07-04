全球前500名富翁上半年身家暴增6.6萬億　但有兩人大縮水...

上半年剛過去，又是時候為一眾富豪身家埋單計數，根據外媒的億萬富豪指數，全球500名最富裕人士過去6個月的財富增加8,520億美元(約6.65萬億港元)，不過有人歡喜有人愁，當中較為慘情的是印度富豪阿達尼(Gautam Adani)及維權投資者艾肯(Carl Icahn)，兩人身家齊齊大縮水。

受累沽空機構Hindenburg Research狙擊，阿達尼集團(Adani Group)主席阿達尼的淨資產跌幅最大，縮水602億美元(約4,695.6億港元)。

艾肯的公司Icahn Enterprises亦遭「空」襲，艾肯的淨資產因而縮水134億美元(約1,045.2億港元)，即57%，是同期億萬富豪指數成員中跌幅最大。

過去6個月，億萬富豪指數的每位成員平均每天賺取1,400萬美元。對於億萬富豪來說，是自2020年下半年以來，經濟從新冠疫情引發的低迷中反彈以來最好的半年。

股市普遍上漲推動富豪們財富增長，由於投資者對人工智能(AI)的狂熱提振科技股，標指漲16%，納指漲39%，創上半年歷來最佳表現。

其中，截至6月30日，Meta行政總裁官朱克伯格的淨資產增加589億美元。