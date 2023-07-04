陳炳強：港股反彈難持續　小鵬等呢個價位吸納…

港股7月開局做好，反彈能否持續？資深股評人陳炳強認為，恒指難突破上落區間，會繼續在19,000至20,000萬點之間窄幅運行。他指出，即使美國財長耶倫訪華，預計中美關係難破冰，而人民幣亦屬短暫反彈，加上憂慮中國經濟復甦步伐緩慢，甚至衰退；而北水昨日趁反彈沽貨，同樣反映投資者信心不足，因此估計港股難有突破。

美國製造業指數疲弱，連續多個月低於50的盛衰分界線。陳指出，市場關注美國經濟能否軟着陸，亦擔心中國經濟復甦動力，均影響原油需求，加上環球加息潮下，對油價都構成壓力，料紐約期油維持在70美元水平上落，要留意會否跌穿64、65美元水平，一旦插穿的話，不單只油價恐進一步下挫，股市亦可能震盪。

另外，美匯近期雖有支持，但往後走強機會不高，惟暫未見金價重拾重力，在每安士1,950美元水平有很大阻力，暫非吸納時機。