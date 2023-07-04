【高盛推介】美團見一周高位　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(3日)反彈，升約3.4%，今(4日)早繼續上升。早上輕微高開約0.2%後升幅擴大，最高見128.8港元創一周新高。現報128.2元，升約1.4%。日前美團宣布以約20.65億元人民幣收購光年之外，及後有券商指未來光年之外與美團平台結合，將有利於技術研發，並維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周四至本周一皆錄得資金流入，合共約660萬元。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約100萬元。

觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約1.7億元資金淨買入。

美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、高敏感度、低街貨。

美團購16484，行使價150.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。

美團購17399，行使價148.98元，2024年4月25日到期，實際槓桿4.0倍，中年期、時間值損耗較低。

美團牛65999，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比率10.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比率5.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽15488，行使價112.7元，2023年8月28日到期，實際槓桿9.7倍，1個月以上最高槓桿產品之一。

美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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