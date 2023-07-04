【高盛推介】騰訊上試340元 據報將發布自研向量數據庫
2023年07月04日 12:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股昨日(3日)終止3連跌，升約1.9%，今(4日)早低開約0.5%後反彈，曾升見341.2港元後升幅略收窄。現報339.8元，升約0.5%。有報道指騰訊雲將於今日下午正式發布自研向量數據庫 - Tencent Cloud VectorDB。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉上周三至上周五共錄得約3,290萬元後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約100萬元。
觀察港股通資金流向，騰訊於昨日繼續獲北水沽出，錄得約1.3億元資金淨賣出。
投資者如看好騰訊，認購證方面的中期選擇可留意輕微價外騰訊購(16313)。高槓桿選擇可留意低面值騰訊購(17228)。貼價選擇可留意騰訊購(17302)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(66002)，遠牛選擇可留意騰訊牛(65997)，與現價有約20及30元收回距離。
騰訊購16313，行使價375元，2023年10月26日到期，實際槓桿8.9倍，中期、輕微價外。
騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿、低面值。
騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿7.3倍，貼價。
騰訊牛66002，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿7.5倍，中期、輕微價外。
騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，近熊。
騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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