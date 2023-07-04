金管局：正研究推出離岸國債期貨　優化債券南向通安排

香港金融管理局總裁余偉文表示，債券通啟動以來取得非常好的成果，已成為中外投資者跨境配置債券資產的主要渠道，提升了人民幣資產在全球市場的地位，並有力推動內地債券市場高水平雙向開放。債券通仍有不少進一步提升的空間，金管局下一階段仍有數項重點工作。

他指出，首先是豐富「北向通」投資者的風險管理工具箱。去年來受中美利率倒掛、疫情等因素影響，市場出現一定波動，投資者對於風險管理工具的需求更為突出。「北向互換通」在今年5月開通，方便境外投資者進入流動性較充裕的在岸利率互換市場，更有效地管理短債利率風險。他指，局方注意到目前「北向通」投資約四成交易集中在五年或以上期限的債券，缺乏有效途徑對沖相關利率風險，對國債期貨有很大需求。

因此，局方將與兩地監管部門共同研究推出離岸國債期貨，為「北向通」提供重要配套，吸引更多中長期機構投資者參與內地債券市場，同時推動香港作為國際風險管理中心的發展。下一步的目標，是研究推出更多債券市場常見的盤活存量、提供流動性的安排，例如回購，讓投資者更有效地利用持有的債券進行流動性管理，促進市場活力和健康發展。

金管局也會優化「南向通」的運作安排。市場普遍看好「南向通」未來發展潛力，對參與南向通做市業務有濃厚興趣。金管局將擴大做市商範圍，以進一步提高二級市場流動性，為投資者提供更多元化的選擇，增加香港債券市場的吸引力。

最後，局方將繼續全面推進香港債務工具結算系統CMU的升級擴容，推動其發展成為亞洲主要的國際中央證券託管平台(ICSD)；主要的改善包括繼續加強與內地金融基建合作，CMU將於年內落實與上海清算所的雙向自動化對接，進一步提升跨境結算效率。與此同時，CMU還將引進更多市場化的措施和安排，提升服務水平，增強競爭力，更好地從結算、託管、流動性管理等方面便利發行人和投資人參與香港債券市場，從而可以更有利地配合內地債券市場的雙向開放以及人民幣國際化的進程。