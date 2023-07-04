黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，首張價單定價貼市，加推單位有加價空間。首批單位包括12伙一房戶、60伙兩房戶及16伙三房戶，實用面積403至914方呎。

售價方面，嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊指，首張價單屬「海盈山開心起動價」，提供4種付款方法，扣除最高18%折扣優惠後，折實售價介乎966.7萬至3,013.59萬元，折實呎價由23,988至35,001元。

首批入場單位為2A座6樓G室，實用面積403方呎，折實呎價約23,988元。兩房入場戶為2A座6樓A室，實用面積517方呎，折實價1,282.16萬元。折實呎價24,800元。三房入場戶為2B座6樓A室，實用面積914方呎，折實價2,677.8萬元。折實呎價29,298元。

信和置業執行董事田兆源稱，樓盤價錢吸引，相信會令不少有意入市人士心動，市場已消化加息訊息，是入市好時機。太古地產董事住宅業務杜偉業表示，首批價錢吸引，相信會受市場歡迎，對銷情有信心。

項目昨日起已開放示範單位予公眾參觀，本周後段開始收票。

資料顯示，港島南岸住宅發展項目共分6期。第1期晉環由路勁地產等合作發展，於2021年4月推出首批160伙，折實平均呎價29,689元。第2期揚海由嘉里及信置等發展，在2021年8月推出首批120伙，折實平均呎價30,880元。