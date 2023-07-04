美匯指數企102水平 離岸人民幣見7.2202
2023年07月04日 16:14
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美匯指數報102.670；港匯見7.8306；離岸人民幣(CNH)報7.2202；美元兌日圓報144.45；歐元處1.0901；英鎊報1.2694。金價報1,927.68美元。油價升0.5%，布油報75.22美元，紐油處70.40美元。比特幣跌至30,963美元。
●港股7月開局連日做好，恒生指數早段跌逾50點後倒升，在科網股帶動下曾漲142點，高見19,449點，惟逼近250天線(19,464點)無力再上；收市報19,415點，升109點或0.56%。https://reurl.cc/aVxx8Q
-阿里重組網娛業務，擬將土豆及優庫併入同系阿里影業。
-老虎證券推月供港股計劃，門檻500元。
-騰訊據報洽商於內地獨家銷售Quest。
-比亞迪日本九州開店，冀2025年底增至百家。
●深三大指數高收。滬綜指報3,245點，升1點或0.04%，成交額3,871億元人民幣。
-大摩：耶倫訪華及政策放寬，未足以支持市場持續復甦。
-內銀據報向地方政府融資平台提供25年超長期貸款。
-發改委：盡力幫助民營企業解決實際困難。
香港經濟：
●IATA上調香港客運量預測，航空業明年底料返疫前水平。
●金管局：正研究推出離岸國債期貨，優化債券南向通安排。
●債券通啟動6年交易額逾9700億人幣，較開通時增30倍。
外地經濟：
●澳洲央行維持利率4.1厘不變，預告或需再收緊幣策。
●衰退信號？美債孳息率曲線倒掛程度42年來最嚴重。
●美國研調機構：印度將成新興大國，絕非「中國翻版」。
●英國Ofgem警告能源供應商勿發放巨額股息。
●調查：亞洲企業遭遇逾期付款比例見10年低。
●日本制定規例監管AI，據報傾向比歐盟更寬鬆。
企業消息：
●英國監管傳將晤滙豐等四大行，談論提高存息。
●Rivian電動車Q2交付量超預期，股價飆逾17%。
●傳滙豐挖角瑞信卡塔爾財管團隊，冀擴海灣地區業務。
●全球前500名富翁上半年身家暴增6.6萬億，但有兩人大縮水...