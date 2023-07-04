美匯指數企102水平　離岸人民幣見7.2202

美匯指數報102.670；港匯見7.8306；離岸人民幣(CNH)報7.2202；美元兌日圓報144.45；歐元處1.0901；英鎊報1.2694。金價報1,927.68美元。油價升0.5%，布油報75.22美元，紐油處70.40美元。比特幣跌至30,963美元。

-阿里重組網娛業務，擬將土豆及優庫併入同系阿里影業。

-老虎證券推月供港股計劃，門檻500元。

-騰訊據報洽商於內地獨家銷售Quest。

-比亞迪日本九州開店，冀2025年底增至百家。

●深三大指數高收。滬綜指報3,245點，升1點或0.04%，成交額3,871億元人民幣。

-大摩：耶倫訪華及政策放寬，未足以支持市場持續復甦。

-內銀據報向地方政府融資平台提供25年超長期貸款。

-發改委：盡力幫助民營企業解決實際困難。

香港經濟：

●IATA上調香港客運量預測，航空業明年底料返疫前水平。

●金管局：正研究推出離岸國債期貨，優化債券南向通安排。

●債券通啟動6年交易額逾9700億人幣，較開通時增30倍。

外地經濟：

●澳洲央行維持利率4.1厘不變，預告或需再收緊幣策。

●衰退信號？美債孳息率曲線倒掛程度42年來最嚴重。

●美國研調機構：印度將成新興大國，絕非「中國翻版」。

●英國Ofgem警告能源供應商勿發放巨額股息。

●調查：亞洲企業遭遇逾期付款比例見10年低。

●日本制定規例監管AI，據報傾向比歐盟更寬鬆。

企業消息：

●英國監管傳將晤滙豐等四大行，談論提高存息。

●Rivian電動車Q2交付量超預期，股價飆逾17%。

●傳滙豐挖角瑞信卡塔爾財管團隊，冀擴海灣地區業務。

●全球前500名富翁上半年身家暴增6.6萬億，但有兩人大縮水...