【產經直播】港股成交淡 19500點大阻力？
2023年07月04日 16:23
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港股周二(4日)反覆上升，恒指低開17點後，走勢反覆，一度倒跌53點，但最終收市升109點，報19,415點，企上20天線(約19,325點)，不過大市成交僅760億元。港股接連收復10天線(約19,136點)及20天線，但成交仍然淡靜，19,500點會唔會有大阻力？
車股回吐，小鵬汽車(09868)上月交付量按年跌近44%，股價跌6%，可否趁回吐吸納？3隻「造車新勢力」最睇好邊隻？至於比亞迪股份(01211)，外媒指其首次在日本九州地區開店，股價升逾1%，消息可以利好幾耐？
沙特阿拉伯及俄羅斯宣布8月減產，但投資者更憂慮全球經濟放緩引致需求疲弱，拖累隔晚國際油價下跌，油價走勢預期會係點？港股「三桶油」方面，大摩預料中國石油股份(00857)股價有至少70%機會，在未來15日內上升，股民應該點部署？目標價睇咩位？
商湯(00020)周二(4日)開市前出現多宗大手成交，每股作價介乎1.82元1.92元，涉及逾10億股，涉資逾20億元，商湯股價急挫8%，嚟緊仲有冇沽壓？
滙豐控股(00005)周二(4日)股價曾高見62.45元，創3年新高，仲有冇上升空間？可以望咩位？
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