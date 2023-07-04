【產經直播】港股成交淡　19500點大阻力？

港股周二(4日)反覆上升，恒指低開17點後，走勢反覆，一度倒跌53點，但最終收市升109點，報19,415點，企上20天線(約19,325點)，不過大市成交僅760億元。港股接連收復10天線(約19,136點)及20天線，但成交仍然淡靜，19,500點會唔會有大阻力？

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