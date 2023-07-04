調查：亞洲企業遭遇逾期付款比例見10年低

科法斯2023年亞太企業付款調查顯示，2022年遭遇逾期付款的企業總體上有所減少。遭遇逾期付款的企業比例從2021年的64%降至2022年的57%，為10年來的最低水平。

然而，亞太地區的逾期付款天數卻明顯增加，因為在利率大幅上調、金融環境收緊和通脹加劇的背景下，企業對信用期限的限制更加嚴格。平均逾期付款天數從2021年的54天增加至67天。

就行業而言，接受調查的13個行業中有7個行業的平均逾期付款天數有所增加。其中零售（+15天）、製藥（+10.5天）和能源（+10天）行業增長最為明顯。能源和建築行業的平均逾期付款天數最長，達到77天。農產品和紡織行業的逾期付款天數最短，從2021年的60天減少至2022年的52天。

根據科法斯經驗，逾期付款天數超過6個月的超長逾期付款佔比超過企業年營業額的2%時，現金流風險增加。調查顯示，超長逾期付款超過年營業額2%的受訪企業比例有所下降，從2021年的34%降至2022年的26%。儘管大多數亞洲國家/地區的情況有所好轉，澳洲卻是個例外，該地區超長逾期付款超過年營業額2%的受訪企業比例從2021年的56%增至2022年的63%。馬來西亞的現金流風險也有所上升，該國的上述受訪企業比例從2021年的0%升至2022年的26%。

總體而言，隨着2023年上半年日本、韓國、澳洲、香港和印度企業破產數量的增加，未來幾個月情況可能進一步惡化。

調查提到，39%受訪企業解釋，原材料價格上漲是影響其2022年銷售和現金流的最大因素。其他因素還包括新冠疫情封鎖措施導致的勞動力不足(27%)和需求下降(20%)造成的業務中斷。大宗商品價格（尤其是能源價格）上漲、高利率和緊縮的金融環境，以及全球貿易需求疲軟，預計將抑制2023年的商業活動。

今年經濟增長前景似乎有所好轉，據該調查，77%的受訪企業預計2023年經濟增長將出現改善。印度和泰國的企業最為樂觀，分別有92%（較2021年增加9.4個百分點）和86%（較2021年增加5.6個百分點）的受訪企業預計將迎來更大增長。儘管2022年底才解除封鎖措施，但香港和中國的企業對2023年經濟增長展現出較大信心，持樂觀態度的受訪企業比例分別達到77%（增加23.7個百分點）和84%（增加16.3個百分點）。