離岸人民幣收復7.22　官媒稱本輪貶值近尾聲　高盛仍料試7.3

人民幣持續弱勢後見反彈，離岸人民幣曾收復7.22關，日內漲逾300點子，創四個交易日高位，兌每美元最新報7.2273。在岸價(CNY)報7.2183，每百港元兌92.24元人民幣。

內地官媒引述分析觀點認為，本輪人民幣匯率承壓已接近尾聲，短期或仍有所承壓，但下半年大機會重回升值通道。不過，大行高盛日前認為，數周內人行會加大調控匯率力度，因此維持人民幣3個月內跌見7.3的預測。

官媒引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟表示，發達經濟體的加息周期可能給其自身帶來愈來愈大壓力，並給人民幣匯率在未來一段時間的升值帶來支持。從美國銀行金融市場風險來看，信貸緊縮剛剛開始，企業債務還處於高位，信貸緊縮可能引發企業新一輪債務危機。過去幾個月，企業債違約的規模等都已經有一定程度上升，美國中小銀行也有可能繼續出現問題。這些情況都有可能給美國聯儲局加息周期帶來一定不確定性，也可能給未來人民幣匯率回升帶來一定支持。

報道並引述中信證券宏觀經濟首席分析師程強在研報中分析稱，預計短期人民幣匯率還有貶值壓力，但是去年7.37的低位是較強阻力位，經濟偏弱和政策溫和托底已經反映在匯率中，沒有重大超預期事件應不會輕易突破。

此外，近期多家主要銀行下調美元存款利率。報道引述業內人士認為，儘管此舉更多是出於自身經營需求而作出的市場化決策，但也有助於對美元單邊升值預期降溫，對當前的穩匯率有積極意義。