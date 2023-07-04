富寶花園海景兩房已補價495萬沽　4年帳貶25萬

向以用家主導的二手居屋都錄蝕讓，馬鞍山富寶花園兩房海景單位，累減45萬元，於已補價自由市場售495萬元，約4年帳面貶值25萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富雅花園金柏閣低層C室，實用面積約446方呎，兩房間隔，成交價568萬元，呎價約12,735元，單位兩個月前叫價588萬元，減價20萬元成交。

－－－－－

九龍區

●香港置業吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街62號高層B室四房戶，實用面積約1,370方呎，享維港海景及全公園景，去年11月放售，累減385萬元，以1,995萬元易手，呎價約14,562元。

●中原黃家全指，奧運站凱帆軒2座低層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望海景，以845萬元易手，呎價約18,172元，原業主持貨近7年帳面獲利157萬元。

●世紀21富山(香港)黃澤龍表示，樂富居屋康強苑中層5室，實用面積約539方呎，兩房間隔，放盤達一年半，減價148萬元，未補價第二市場以480萬元成交，呎價約8,905元。

●利嘉閣莊雅琁稱，牛頭角淘大花園I座中層2室，實用面積約391方呎，兩房間隔，最先開價580萬元，雙方議價至545萬元易手，呎價約13,939元。

－－－－－－

新界區

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山居屋富寶花園7座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望海景，放盤4個月，累減45萬元，已補價自由市場以495萬元沽出，呎價約11,485元，約4年帳蝕25萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山海栢花園6座高層G室，實用面積約424方呎，兩房間隔，望海景，放盤兩個月，累減29萬元，以721萬元獲承接，呎價約17,005元，約3年帳面只升值約1%。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山迎濤灣A座中層F室，實用面積約487方呎，兩房間隔，享海景，放盤10日，原先叫價718萬元，減33萬元，最後以685萬元成交，呎價約14,066元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山海洦花園3座中層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，開價約665萬元，議價後以643萬元易手，呎價約15,094元，原業主持貨約4年帳面獲利約43萬元。

●利嘉閣許喜龍指，荃灣綠楊新邨A座中層7室，實用面積約445方呎，兩房間隔，享山景，叫價650萬元，議價後終以623萬元成交，呎價約14,000元。

●美聯鄭嘉邦表示，荃灣全‧城滙6座高層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，早前以998萬元放售，反價至1,002.8萬元獲區外上車客購入，呎價約19,211元。

●中原葉津榮透露，屯門大興花園2期3座高層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，今年2月開價480萬元，單位附裝修，上車客睇樓後即還價，減至430萬元成交，呎價約10263元，減幅約10%。

●祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊翠湖居4座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，區內客為鄰近家人居住，方便照應，以450萬元購入自住，呎價約10,022元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋屏欣苑B座高層31室一房戶，實用面積約379方呎，白居二中籤者於未補價第二市場以398萬元購入，呎價約10,501元，原業主持貨約5年帳面獲利約224.1萬元。

●中原王勤學稱，元朗區7月首兩日錄4宗二手買賣後未再錄成交，YOHO Town第8座高層H室，實用面積約422方呎，減價34.2萬元，以665.8萬元沽出，呎價約15,778元。

●中原何偉雄表示，大埔白石角雲滙2期9座低層B1室，實用面積約441方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後以700萬元沽出，呎價約15,873元，新買家為上車客。

●中原黎宗文指，大圍愉景花園最新錄C座中層3室，實用面積約524方呎，三房間隔，開價約770萬元，議價後以730萬元易手，呎價約13,931元，新買家為用家。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳新都城3期3座中層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，2021年開價約808萬元，期間調整至690萬元，累減128萬元，區內上車客以680萬元購入，呎價約16,749元。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳中心3座高層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，享海景，原先開價840萬元，最後以839萬成交，呎價約18,043元。

－－－－－－