m18講場：一田CEO月底離任 職場都有「七年之癢」？

2016年坐正做一田百貨CEO嘅黃思麗(Susanna)決定暫別職場，本月底正式離開一田百貨。咁啱得咁蹺，由佢入職至今碰巧七個年頭，婚姻有所謂「七年之癢」之說，睇嚟職場都適用！

點解咁突然決定離開？Susanna話，當佢請辭時，老闆都問佢：「你搞咩嚟？」，佢重申自己無意退休，一家大細都身體健康，離開一田係佢深思熟慮數月嘅決定。

查實Susanna加入一田以來都幫助公司渡過唔少難關，除咗2019年的反修例風波，還有歷時三年的新冠疫情。近年佢著力幫助一田數碼化轉型，引入客戶關係管理(CRM)等系統。

如今疫情消退，市道復常，Susanna就話公司好似已步入另一個階段，而呢個新階段佢「未必係最好嘅人選」，加上佢希望嘗試新事物，所以決定暫時告別職場。

Susanna話畢業以來每次轉工都未曾試過休息，打算抖一段時間，陪伴家人，順便去旅行，暫時未決定要抖幾耐，但笑言如果短時間內找到足夠吸引嘅offer，隨時都可以開工！

未來會否轉行、離開零售行業？Susana一口否定：「零售及快速消費品係我最鍾意嘅嘢」。

掌舵這家百貨公司多年，Susana坦言，最難忘仍係入職後首個一田購物優惠日(vip day)，「未試過這麽大陣仗」，謂第一次見傳媒好驚閃光燈，又怕答錯問題！第二樣最難忘係疫情爆發後一度要關舖，第三最難忘則係告訴員工有關佢離開公司嘅決定。

唔知一田CEO個位會由邊個接棒呢？Susana就話仍有待公司安排。