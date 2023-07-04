黃竹坑站項目新一期出價單 較上期首批低9%
2023年07月04日 22:01
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全新盤連番低開，力吸市場購買力。黃竹坑站港島南岸新一期項目推出首張價單，折實平均呎價約27,989元，不但較上期首批低逾9%，一房入場費亦低於千萬。
●黃竹坑站港島南岸海盈山首張價單88伙
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，周二(4日)公布首張價單，提供88伙，折實平均呎價約27,989港元，較港島南岸第2期揚海於兩年前首批開價低逾9%。首批單位包括12伙一房戶、60伙兩房戶及16伙三房戶，實用面積403至914方呎，扣除最高18%折扣優惠後，折實售價介乎966.7萬至3,013.59萬元，折實呎價由23,988至35,001元。
●啟德HENLEY PARK連沽3伙 共涉逾2,455萬元
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周二(4日)售出3伙，總成交金額為2,455.92萬元。其中，1A座33樓F室，為實用面積384方呎的一房戶，成交價833.67萬元，呎價約21,710元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，最新加推單位包括低座C座地下Ａ室連花園特色戶，實用面積627方呎，屬三房一套間隔，連私人花園、衣帽間及工作間。
●將軍澳海茵莊園單日沽7宗成交
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周二(4日)連沽7伙，套現3,479.8萬元。最新沽出的單位包括1伙開放式及6伙一房戶，成交價由375.1萬至521.8萬元，呎價約17,927至18,387元。當中售價最高為2座33樓D1室，實用面積287方呎一房，呎價約18,181元。發展商指，項目於7月首4日已售出21伙，套現近9,900萬元。
●啟德尚‧珒溋四房售3,455萬元
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，最新以3,455萬元售出1座33樓F室，實用面積1,063方呎四房間隔，呎價約32,502元。
●北角維峯·浚匯連平台特色戶售712.44萬元
恒基地產(00012)旗下北角維峯·浚匯，最新沽出3樓F室特色戶，實用面積256方呎一房間隔，連50方呎平台，成交價712.44萬元，呎價約27,830元。
●大埔白石角University Hill第2B期頂層特色戶呎價約20,635元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周二(4日)售出優景閣第3座16樓A3室頂層特色戶，實用面積288方呎，一房間隔，連228方呎天台，以594.28萬元成交，呎價約20,635元。
●西營盤藝里坊‧1號開放式戶705.97萬元沽
恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧1號，周二(4日)以705.97萬元售出開放式單位，實用面積230方呎，呎價約30,694元。