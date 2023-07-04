外匯交易中心新增3間債券通報價機構

外匯交易中心表示，自債券通「北向通」開通以來，債券通報價機構積極響應境外投資者需求，不斷提升自身報價服務能力，充分發揮境內市場與境外投資者之間的橋樑作用，債券通渠道下的境外投資者數目和交易量均持續增長。

截至今年6月底，通過債券通渠道進入銀行間債券市場的境外投資者共802家(按法人機構)，覆蓋全球近40個國家和地區，其上半年累計交易達4.8萬億元人民幣(下同)，同比增長26%。

為更好滿足境外投資者多樣化交易需求，推動債券市場對外開放高質量發展，自2023年7月4日起新增三井住友銀行、法興中國、富邦華一銀行3家在華外資機構成為債券通報價機構，以便利全球更多地區的投資者與熟悉的報價機構開展詢價和交易。目前，債券通報價機構共59家。

近期，交易中心根據人民銀行統一部署，已與境內外金融市場基礎設施、第三方交易平台和債券通服務機構等合作，上線了互換通交易機制和一籃子債券交易機制，並推出了「北向通」交易結算失敗線上一站式報備服務。拓展在華外資機構成為債券通報價機構是銀行間債券市場面向境外機構落地的又一項投資便利舉措。