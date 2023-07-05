東方日報B1：債券通成交6年飆30倍

今年上半年人民幣匯價波動加劇，卻未引發階段性的資本流出壓力，而中港兩地亦正積極完善離岸人民幣各種對沖工具等配套。香港「債券通」正是境外投資者配置內地債券的主要渠道，由2017年啟動的「北向通」至今已滿6年，中國人民銀行、香港金融管理局等多位官員周二齊齊聲言，將加強「債券通」在內的金融市場高水平雙向開放，研究豐富境外投資者風險對沖及管理工具，包括研究開通回購交易、離岸市場國債期貨，以及「南向通」擴大優化措施等。

人行金融市場司副司長高飛透露，近期向境內外投資者、行業協會、指數編製公司及監管部門展開調研，會同中港各方推動落地便利投資的一籃子措施。

中國外匯交易中心公布，昨起新增3家在華外資機構，成為債券通報價機構。

港府今年曾透露會研究在港發行國債期貨，金管局總裁余偉文周二提及債券通下階段工作時指，注意到目前「北向通」投資約四成交易集中在5年或以上期限的債券，缺乏有效途徑對沖相關利率風險，對國債期貨有很大需求。

他續指，當局將與兩地監管部門研究推出離岸國債期貨，為「北向通」提供重要配套，吸引更多中長期機構投資者參與內地債市。下一步目標是研究推更多債市常見的盤活存量、提供流動性的安排，如回購交易，讓投資者更有效利用手持債券進行資金管理。回購交易即向投資者出售一定額度債券，並簽約在指定時間內，以稍高價格購回相關債券。

至於「債券通」於2021年啟動的南向交易機制，亦有望優化。香港證監會行政總裁梁鳳儀指，「南向通」有助擴大本港投資者基礎，吸引更多機構來港發債，而近期人民幣融資成本下降，較在海外發債有更高吸引力，相信現時是合適時機鼓勵更多企業發行人民幣債券，該會將續與內地及業界合作，研究其他「南向通」的擴大優化措施。金管局也會優化「南向通」的運作安排，指定金融機構即做市商的範圍將擴大，進一步提高二級市場流動性。

今年5月底止，境外機構持有內地債券總規模逾3.18萬億元(人民幣‧下同)，「債券通」交易額也升至今年5月的9,729億元，比6年前開通首月升逾30倍；銀行間利率互換市場「互換通」方面，北向交易自5月中推出至6月底止，累達540筆交易，名義本金總額1,285億元，反映外資持有人民幣資產信心續升。

事實上，人民幣連續兩日呈反彈之勢，周二官方中間價按日續上調111點子，報7.2046兌每美元；在岸及離岸價格周二分別升至約7.21及7.22水平，日內曾漲逾300點子。國際貨幣基金組織(IMF)發布今年首季的官方外匯儲備貨幣構成(COFER)數據顯示，人民幣在全球外匯儲備中佔比續穩居第5，佔2.58%。

周二伊朗正式獲准加入由中國、俄羅斯等國家組成的上海合作組織，內地國家領導人以視像方式出席該組織會議，提到要高度警惕外部勢力煽動「新冷戰」、製造陣營對抗。他更作出5大建議，包括擴大上合組織成員國本幣結算份額，拓展主權數碼貨幣合作，推動建立上合組織開發銀行。