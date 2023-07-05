馬斯克、朱克伯格兩強前哨戰 誰人身家更豐厚？
2023年07月05日 04:00
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The Space X創始人總裁馬斯克與Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格的「鐵籠」格鬥如箭在弦之際，這兩大富豪身家先來一場隔空「挑機」，並由馬斯克勝出首回合！事關在人工智能(AI)熱潮下，今年以來美股走勢凌厲，帶挈兩人身家增幅領先所有富豪，上半年的淨資產分別增加966億美元(約7,534億港元)及589億美元(4,594億港元)。與此同時，外媒編制的億萬富翁指數亦顯示，全球首500大富豪上半年身家累計激增8,520億美元(約6.64萬億港元)。
每位半年來日均賺一億
該億萬富豪指數又指出，過去6個月上榜的每位富豪日均賺1,400萬美元(1.09億港元)，是自2020年下半年以來最好。此外，除了馬斯克及朱克伯格今年上半年身家「大翻身」，亞馬遜創始人貝索斯及甲骨文創始人埃利森(Larry Ellison)期內淨資產均增加近500億美元，以增幅計分別排第3及第4位。
誠然，每位富豪的發迹史都並非一帆風順。回顧過去大半年，印度富豪阿達尼(Gautam Adani)就因遭沽空機構狙擊，致令其身家大幅縮水602億美元(約4,695億港元)，是各億萬富豪中最慘的。美國著名維權投資者艾肯(Carl Icahn)亦因投資失利，身家在半年內大削57%，蒸發134億美元(1,045億港元)。
Meta傳推Threads鬥推特
至於馬斯克及朱克伯格的較量，亦非局限於身手及身家兩大範疇，皆因Meta有傳將在本周四推出新應用程式「Threads」，功能與推特(Twitter)相近，是一個以文字為主的對話程式，用戶可以文字發貼文、點讚及評論，亦允許用戶聚集討論議題，追蹤喜愛的創作者，所以被指是「搶客源」。
不過，奇怪的是，Twitter未有因Threads面世而出招「回敬」，反而推出多項限制措施，包括限制用戶閱讀量等，惹來用戶不滿。分析認為，事件可能打擊Twitter新任行政總裁亞卡里諾(Linda Yaccarino)協助公司轉型。
另Meta在華銷售虛擬實境(VR)頭戴設備Meta Quest 2漸見眉目，市傳騰訊控股(00700)已向Meta提議，成為虛擬實境頭戴設備在中國的獨家銷售商，並尋求發布Quest 2現有遊戲的中文版，惟交易需要解決如何處理用戶數據、全球宏觀經濟條件是否適合雙方建立夥伴關係，以及這兩大美中科技公司達成的任何交易是否會引起兩國政府審查等。