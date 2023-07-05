馬斯克、朱克伯格兩強前哨戰　誰人身家更豐厚？

The Space X創始人總裁馬斯克與Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格的「鐵籠」格鬥如箭在弦之際，這兩大富豪身家先來一場隔空「挑機」，並由馬斯克勝出首回合！事關在人工智能(AI)熱潮下，今年以來美股走勢凌厲，帶挈兩人身家增幅領先所有富豪，上半年的淨資產分別增加966億美元(約7,534億港元)及589億美元(4,594億港元)。與此同時，外媒編制的億萬富翁指數亦顯示，全球首500大富豪上半年身家累計激增8,520億美元(約6.64萬億港元)。

每位半年來日均賺一億

該億萬富豪指數又指出，過去6個月上榜的每位富豪日均賺1,400萬美元(1.09億港元)，是自2020年下半年以來最好。此外，除了馬斯克及朱克伯格今年上半年身家「大翻身」，亞馬遜創始人貝索斯及甲骨文創始人埃利森(Larry Ellison)期內淨資產均增加近500億美元，以增幅計分別排第3及第4位。

誠然，每位富豪的發迹史都並非一帆風順。回顧過去大半年，印度富豪阿達尼(Gautam Adani)就因遭沽空機構狙擊，致令其身家大幅縮水602億美元(約4,695億港元)，是各億萬富豪中最慘的。美國著名維權投資者艾肯(Carl Icahn)亦因投資失利，身家在半年內大削57%，蒸發134億美元(1,045億港元)。

Meta傳推Threads鬥推特

至於馬斯克及朱克伯格的較量，亦非局限於身手及身家兩大範疇，皆因Meta有傳將在本周四推出新應用程式「Threads」，功能與推特(Twitter)相近，是一個以文字為主的對話程式，用戶可以文字發貼文、點讚及評論，亦允許用戶聚集討論議題，追蹤喜愛的創作者，所以被指是「搶客源」。

不過，奇怪的是，Twitter未有因Threads面世而出招「回敬」，反而推出多項限制措施，包括限制用戶閱讀量等，惹來用戶不滿。分析認為，事件可能打擊Twitter新任行政總裁亞卡里諾(Linda Yaccarino)協助公司轉型。