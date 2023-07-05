陳樂怡：PC行業有望見底？龍頭股值博...

中國人民銀行第二季度貨幣政策例會提到堅決防範匯率大上大落，市場預期內地將會加大力度穩定人民幣匯率，人民幣短線現反彈。惟大市成交偏淡靜，恒生指數上升動力或有限，初步受制於100天線(19,861點)，預期資金於板塊輪動。其中，電動車新勢力6月銷量報喜，股價升勢凌厲，帶動相關供應鏈。本周關注美國6月非農就業報告及議息會議紀錄。

內地方面，人行貨幣政策例會提到推動居民信貸成本穩中有降，字眼上由首季的「個人消費信貸」，更改至「居民信貸」，預計居民按揭貸款利率仍有機會繼續下調。政策憧憬繼續時不時引發內房板塊炒作。不過，據中指院數據，2023年上半年百強房企銷售總額按年微增0.1%，6月單月銷售額按年跌29.4%，經季節調整後按月跌19%。

聯想估值便宜 上望10元

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)