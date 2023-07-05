陳樂怡：PC行業有望見底？龍頭股值博...
2023年07月05日 05:00
東網電視更多新聞短片
中國人民銀行第二季度貨幣政策例會提到堅決防範匯率大上大落，市場預期內地將會加大力度穩定人民幣匯率，人民幣短線現反彈。惟大市成交偏淡靜，恒生指數上升動力或有限，初步受制於100天線(19,861點)，預期資金於板塊輪動。其中，電動車新勢力6月銷量報喜，股價升勢凌厲，帶動相關供應鏈。本周關注美國6月非農就業報告及議息會議紀錄。
內地方面，人行貨幣政策例會提到推動居民信貸成本穩中有降，字眼上由首季的「個人消費信貸」，更改至「居民信貸」，預計居民按揭貸款利率仍有機會繼續下調。政策憧憬繼續時不時引發內房板塊炒作。不過，據中指院數據，2023年上半年百強房企銷售總額按年微增0.1%，6月單月銷售額按年跌29.4%，經季節調整後按月跌19%。
上季內地樓市明顯轉弱，連同人行調查報告顯示，傾向更多投資的居民佔比按季減少，買樓意願減弱。因此，即使料有政策援助，樓市實況仍然偏弱，投資者未宜過分進取，建議只選較具防守性、具國企央企背景的房企，如華潤置地(01109)、越秀房地產(00123)。
聯想估值便宜 上望10元
個股推介方面，聯想集團(00992)個人電腦(PC)業務在去庫存方面取得重大進展，憧憬下半年PC行業周期有望見底，公司市場排名穩守第一。而非個人電腦業務佔比提升，有助緩解PC業務的不利影響。展望未來，AI高速發展將會大幅提高公司伺服器及儲存設備的需求。估值上，該股現價對應2024財年預測市盈率8.7倍，低於5年平均水平。股價向上阻力位10元，向下跌穿支持位7.5元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)