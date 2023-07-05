陳錦興：信義光能業績或復甦　有利股價向上

早前，信義光能子公司信義能源供股，是信義光能股價落後的原因之一。惟6月初供股活動已完成，信義光能持股74.72%信義能源，預期後者在太陽能發電的下游領域，可提供穩定的盈利貢獻。

至於信義光能的核心業務光伏玻璃，今年的經營環境料轉佳，特別是行業上游的原材料價格有所回落，如現貨純鹼價格已經較三月峯值跌去19%，未來還有空間進一步下跌。純鹼價格的下跌來得正當其時，將支撐光伏玻璃的毛利擴張。

還有，多晶硅供應瓶頸導致太陽能組件價格於整個2022年保持高位，今年情況逆轉，多晶硅價格回落；再加上不少國家加快太陽能部署，光伏裝機量的現強勁增長，將推動太陽能玻璃的需求。

雖然光伏玻璃產能提升、供應增加，但近期價格已穩定，因此行業復甦在望。信義光能上半年跑輸同業，相信當前投資者將更聚焦其營運及利潤的改善。基於新能源將受惠政策刺激、毛利率有望改善及盈利復甦可期，料其股價短線可重拾動力，建議9.2港元吸納，上望阻力位10.8元，跌穿支持位8.2止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)