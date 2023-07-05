港股黑期低水15點　布油升逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.06；港匯見7.8309；離岸人民幣(CNH)報7.2295；美元兌日圓處144.55；歐元報1.0892，英鎊報1.2719。現貨金價處1,927美元。布油報76.12美元，紐油報71.14美元。比特幣靠穩，報30,800美元。道指期貨跌19點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約15點。

●美國周二(4日)獨立日假期，金融市場休市。歐洲三大股市偏軟。英國富時100指數收報7,519點，跌7點或0.1%；德國DAX指數收報16,039點，跌41點或0.26%；法國CAC指數收報7,369點，跌16點或0.23%。

●日本股市早段跌近300點，至33,100點水平。

●倫敦布蘭特期油收報每桶76.25美元，升2.14%。

● 7月夜期期指收報19,265點，跌78點，低水151點，成交6,284張。

●6月份ChatGPT訪問量按月跌9.7%，面世以來首降。

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