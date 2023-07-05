港股跌幅擴大 大型科網股全線挫 內房股又捱沽

港股跌幅擴至超過200點，恒生指數失守19,200點，低見19,146點。國企指數跌近百點；科技指數跌50點，主板成交200億港元。

大型科網股全線下跌，美團及京東集團跌1.9%；百度及阿里巴巴跌1.2%；網易跌1%；小米集團跌0.7%；騰訊跌0.9%。

金融股跌幅擴大，招商銀行跌2.7%；香港交易所跌2.3%；工商銀行跌1.9%；友邦保險、中國平安跌及建設銀行跌1%；滙豐控股跌0.8%。

內房物管股又捱沽，碧桂園跌4.2%；龍湖集團跌4%；碧桂園服務跌3.5%；華潤萬象生活跌2.2%；華潤置地跌1%；中國海外跌0.7%。

【09:20】港股偏軟 百度及網易跌逾1% 騰訊靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌60點或0.31%，報19,355點；國企指數低開26點或0.39%，報6,587點；科技指數跌10點或0.25%，報4,064點。

大型科網股個別發展，百度及網易跌1.2%；小米集團跌0.7%；京東集團跌0.6%；美團跌0.4%。騰訊升0.2%；阿里巴巴升0.5%。

金融股窄幅上落，滙豐控股跌0.7%；中國平安跌0.6%；建設銀行及工商銀行跌0.4%；香港交易所偏軟；友邦保險無起跌；招商銀行升1.1%。