加拿大貧富懸殊加劇　年輕家庭負債比率飆升

外媒報道，通脹、利率上升和房地產價值下降正加劇加拿大貧富懸殊，年輕家庭首當其衝地承受着財務痛苦。

加拿大統計局周二(4日)稱，第一季最富有的20%家庭控制着該國67.8%的淨資產，20%最貧窮的家庭則控制着2.7%。兩個群組的差距達65.1個百分點，較去年同期高出1.1個百分點，增幅是2010年以來最大。

此外，收入最高和收入最低的40%家庭，其可支配收入(disposable income)差距達44.7個百分點，較去年同期擴大0.2個百分點。

較年輕和核心工作年齡群體的債務與收入比率(Debt-to-income ratio)創歷史新高，遠高於疫情前水平。最年輕家庭的比率達207.5%，較去年同期上升13.4個百分點；在35歲至44歲的群體中，比率躍升16.6個百分點，達275.8%。

統計機構表示，持續的高利率和通脹可能會繼續限制家庭維持收支平衡的能力，特別是弱勢群體，例如收入最低、財富最少和較年輕的群體。

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