日股當旺唔想執輸　靠A股發圍基金忍痛轉場

外媒報道，一名靠投資中國股市，在5年內擊敗99%同業的亞洲基金經理，眼見內地A股表現呆滯，不得不逐步捨棄其成名地，轉投走出迷失30年的日本股市「搵食」。

Midas國際資產管理的駐首爾亞洲領袖增長基金聯席經理Julia Yoo表示，該公司正押注日本科技公司，以及受經濟重新開放和消費者支出增加支持的公司。她表示，日本工資上漲可能會提振消費，日圓貶值或有助於吸引更多海外遊客。

該南韓基金在今年較早時，仍然看好中國股市。Yoo坦言，鑑於內地消費者支出低迷及政策支持不足，預期經濟需要較預期更長時間才能復甦，令該基金感到「心淡」，改變對中國市場的看法。她表示，A股復甦取決於內地「全力支持樓市」的取態。除非樓市低迷及年輕人高失業率這兩個關鍵問題得到解決，否則中國不會成為一個值得「買入並持有」的市場。

由Yoo管理的基金資產達1.11億美元(約8.66億港元)，她直言中國市場今年對該基金並無帶來甚麼幫助，認為是時候管理中國風險。截至5月底，該基金將其投資組合中的中國資產比重，由2022年底的28%減少至19%。相比之下，期內持有日本資產比重由40%增至45%。

她提到，中美緊張局勢引致全球供應鏈重組，正令松下控股(Panasonic Holdings)等日本公司和晶片設備供應商受益，因為這些公司尋求供應來源多元化。她補充，人工智能(AI)和電動車生產相關公司的股價上漲，正支持日本股市，形成良性循環。

事實上，早年外資曾對內地A股趨之若鶩，滬綜指最風光時處6,000點樓上，近年持續在二、三千點水平橫行，目前較高峰期仍折讓近五成。相比之下，日本卻擺脫「迷失三十年」，日經指數早前曾創近33年高位，「股神」巴菲特亦早着先鞭大手買入日本五大商社，獲利不菲，其他重量級投資者隨後相繼加入，令日股成為投資界的新寵。