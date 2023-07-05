中國6月財新服務業PMI跌至53.9　遜預期

中國6月財新服務業PMI為53.9，低過預期的56.2，前值為57.1。中國6月財新綜合PMI為52.5，前值為55.6。

6月中國服務業景氣度連續第六個月高於臨界點，但增速放緩，與需求轉弱有關。

中國6月財新服務業PMI錄得53.9，較前月回落3.2個百分點，已經連續六個月位於擴張區間，不過為六個月次低，僅高於2023年1月。

從分項數據看，服務業供求繼續擴張，但增速放緩。6月服務業經營活動指數和新訂單指數連續六個月高於榮枯線，但分別錄得近六個月次低和最低值。外需保持穩健，新出口訂單指數同樣連續六個月位於擴張區間。企業普遍反映，疫情限制解除後，服務業持續受益於旅遊業及交通出行的復甦。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟恢復基礎不牢固，修復速度不及預期，經濟增長內生動力不足、需求偏弱、市場預期差仍是突出問題。6月財新中國PMI顯示製造業景氣度顯著弱於服務業，製造業就業水平下降、通脹壓力增加、樂觀預期淡化，服務業仍處在後疫情復甦週期，但恢復動能趨弱。未來一段時期，相關政策在宏觀層面應加強支持力度，微觀層面應提高效率，確保政策紅利直達市場主體，切實改善就業和市場預期。