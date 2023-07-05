內地「第一高樓」地皮流拍　折讓45%開價都無人問津

內媒報道，根據京東拍賣頁面顯示，世茂深港國際中心項目首輪司法拍賣結束，該項目因無人出價宣告流拍。世茂深港國際中心項目由ST世茂持有51%權益，項目評估價163.05億元人民幣(下同)、起拍價130.44億元，被形容為7年以來司法拍賣最大估值的資產。

報道指，京東拍賣平台顯示，上述拍賣吸引逾2.9萬人圍觀，但無人報名。

被拍賣的物業世茂深港國際中心，為世茂股份於2017年12月以239.43億元底價競得該地皮，計劃投資超過500億元。不過，項目起拍價比買入價低出45.5%。

據世茂股份官網，深港國際中心項目是「集大型城市級購物中心、甲級寫字樓、IP主題樂園、雲上觀光廳等各類明星產品於一體」。值得一提的是，根據暫定的設計方案，世茂深港國際中心的最高塔建築高度為668米，超過599.1米高的深圳第一高樓平安國際金融中心，也超過632米高的全國第一高樓上海中心大廈，若建成，世茂深港國際中心最高塔將成為中國「第一高樓」。

不過，隨着2021年下半年樓市調整，房地產企業債務違約，房地產行業銷售端回落，融資端收緊，世茂深港國際中心項目也逐漸停工。