財庫局：下調股票交易印花稅未必可刺激交易額

政府去年8月起上調股票印花税，由以往買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至目前的0.13%。然而2022年的全年證券市場成交總額為30.7271萬億元，相較於2021年下降了25.4%。財經事務及庫務局局長許正宇在立法會會議上書面回應議員提問，指根據經驗，下調稅率未必能夠刺激市場交易額。

許氏指，在實施新股票交易印花稅稅率後的首數月，香港股市的日均成交仍較同期多。2022年12月港股反彈，日均成交亦同步增加，較2021年同月上升15%。2022年全年的日均成交額約1,250億港元，今年首季日均成交額約1,280億港元，雖與2021年的高峰有所差距，但與實施新股票交易印花稅稅率之前一年（即2020年）的1,295億日均成交額相若。

他續指，作為反映股票交投和流通性的其中一項指標，量度一定時間內市場中股票轉手買賣頻率的整體「周轉率」（亦稱「換手率」），由2020年的0.22%上升至2022年0.27%，顯示交易活動並未受股票交易印花稅稅率上調所影響。因此，當局認為股市整體成交額受股價下跌的影響較大，而有關價格變動則較多為外圍因素轉變所導致。