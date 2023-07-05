【高盛推介】平保回吐至50元大關 資金積極趁低吸納
2023年07月05日 13:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：平保(02318)周一(3日)重上50港元水平後，近日在51至52元附近橫行。周三(5日)早上低開約0.6%後曾低見50.75元，現報51.2元，跌約0.8%，跌幅較大市低。平保旗下平保銀行首席信息執行官唐家才表示，正推進智能化銀行3.0的工作。
觀察個股輪證資金流向，平保好倉於上周三至上周五(6月28至30日)共錄得約190萬元資金流入後，本周一及本周二(4日)獲資金轉向沽出。淡倉於上周四至本周一共錄得約130萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
投資者如看好平保，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價62元以下、3個月期以上、街貨低於10%產品最高槓桿的平安購(18003)。價外選擇可留意高槓桿平安購(17341)。低面值選擇可留意平安購(16031)。牛證方面可留意平安牛(65391)，與現價有約6元收回距離。
平安購(18003)，行使價58.05元，2023年10月26日到期，實際槓桿9.4倍，行使價62元以下、3個月期以上、街貨低於10%產品最高槓桿。
平安購(17341)，行使價62.55元，2023年10月3日到期，實際槓桿11.8倍，價外、高槓桿。
平安購(16031)，行使價65.05元，2023年10月9日到期，實際槓桿11.8倍，低面值。
平安牛(65391)，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率7.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
平安沽(29272)，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。
平安熊(63885)，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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