【高盛推介】阿里回調整固 獲資金追捧
2023年07月05日 13:21
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴(09988)周二(4日)繼續反彈，升約0.5%，周三(5日)高開低走。早上高開約0.5%後回調，最低見82.55港元。現報82.8元，跌約1.4%。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於周二獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約2,930萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約80萬元。
觀察市場上的認購證，目前行使價90元附近是現時最高槓桿的中期輕微價外條款。
投資者如看好阿里，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價95元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一的阿里購(16486)。中年期選擇可留意阿里購(17340)，時間值損耗較低。貼價選擇可留意低面值阿里購(26143)。牛證方面可留意阿里牛(57503)，與現價有約10元收回距離。
阿里購(16486)，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、高敏感度。
阿里購(17340)，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿6.2倍，中年期、時間值損耗較低。
阿里購(26143)，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、低面值。
阿里牛(57503)，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率7.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
阿里沽(16258)，行使價77.83元，2023年10月30日到期，實際槓桿5.7倍，中期、輕微價外。
阿里熊(67734)，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，近8元收回距離熊證。
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