瑞銀：看淡美股捧新興市場　人幣兌美元年底或重上6.9

瑞銀財富管理投資發表年中展望報告，看淡美股、惟看好包括中國及印度的新興市場。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，觀乎MSCI中國指數市盈率在9.4倍，貼近去年10月時低位，反映經濟重啟後的利好因素已經幾乎被抵銷；但與此同時，由於企業盈利第二季持續復甦，加上相信內地經濟全年可達5%至5.5%水平，所以維持MSCI中國指數至年底見高單位數乃至雙位數的上升空間預測。

投資組合方面，該行建議採取槓鈴式策略(Barbell Approach)，「不是單純只買國企」，其中保險及公其事業板塊都具備高息及穩定現金流的特質，同時可持有新經濟股和消費類股。

她又指，過去1、2個月下調貸款市場報價利率(LPR)乃是支持經濟的信號，又估計本月底召開政治局會議後，亦將出台貨幣及財政政策，特別是聚焦內房政策，因其對國內消費及財富效應關連度大，所以且看二線城市會否下調按揭利率及限購，但整體而言，推出類似2008年般的大規模政策較低。

至於近期內地消費數據按年升幅雖然逾10%，較市場預期及歐美早年疫後復甦的速度為低，主因是內地不似歐美般推出全國的消費措施支持，只局限於個別地區。另該行預期年底人民幣兌每美元或重上6.9，明年6月甚至見6.7，主要視乎內地經濟復甦進度。

另瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管趙鳴然表示，美股科網股走勢未來將會轉弱，而現時美股一批明星科網股市盈率已達50倍至60倍，雖然不必會大回調，但估值太高且倉位太擁擠；他們同時對半導體板塊持「中性」評級，指基於現時股價已領先行業市場發展3至6個月，所以不排除投資者隨時會先行獲利。

她又提及，美國通脹仍未回落至2%的目標，加上民眾超額儲蓄近月持續回軟，料美國經濟將會下行，估計聯儲局最快明年初才減息。