維港滙現樓會所爆光！今年迄今售190伙　料7成為內地客

他續指，自通關復常後，內地買家比例增加，該盤每逢周末平均錄得逾20組睇樓客到現樓參觀，若政府公布放寬按揭措施，相信可以刺激樓市交投，屬正面訊息。該集團下半年推盤部署方面，與其他發展商合作的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山將短期內公布收票及銷售安排。同系的將軍澳日出康城凱柏峰III，籌備年內登場，旺角ONE SOHO有望8月交樓。

項目是日率先開放第1期的臨海會所供傳媒預覽，設施包括24小時健身室、宴會廳、休閒雅座、兒童遊樂設備及戶外燒烤場等。整個維港滙系列項目開售至今累沽1,003伙，套現約161億元。

發展商亦指，若然政府放寬按揭措施，換樓客亦會受惠。項目最新聯同四大代理向買家送出不同置業優惠，即日起購買該盤三房及四房的買家，經中原地產購入可獲價值1.68萬元的旅遊禮券，經美聯物業購入可獲同等價值的家具禮券，經利嘉閣地產購入可享餐飲禮券，經香港置業購入則享家電禮券，各間代理行設5個名額。