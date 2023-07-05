羚邦：料動漫展收入按年有雙位數增長

她又預告，今年的展位面積較往年大，投資額按年增加約三成，並將出售多款熱門產品，包括日前在旗下網上購物平台Ani-Mall預售秒殺的《劇場版 咒術迴戰 0》特別版八達通。

截至3月底，公司代理的IP有656個。趙氏指，日本動漫需求日益增長，尤其是美國，首財季(即4月至6月)新增約20個IP，當中包括首十大新番其中5個，仍積極物新的IP，對來年業務發展樂觀，目標全年收入錄雙位數增長。

她續指，日本對海外IP興趣漸大，公司早前已成為《小王子》的日本獨家總代理，正設立當地的辦公室，擬招聘十數名員工，以配合業務發展。

另外，公司於今年2月完成收購內地動畫產品生產商及銷售商煜曦49%股權。趙小燕提到，煜曦生產的產品不單是公司代理IP，且銷售點不限公司平台，並主打高端產品，認為能有效放大雙方的優勢。