新加坡金管局：經濟前景不明朗　續對抗通脹

外媒報道，新加坡金管局周三(5日)警告，當地近期增長維持疲弱，並表示儘管降低2023年整體通脹預測，但抗擊通脹的鬥爭尚未結束。新加坡金管局局長孟文能(Ravi Menon)表示，由於緊縮的貨幣政策立場，新加坡通脹將大幅緩解，但央行「不會從抗通脹模式，轉向支持增長模式」。

當地5月份整體通脹率從第一季的5.4%放緩至4.7%。孟文能指，金管局目前預測2023年整體通脹率為4.5至5.5%，低於之前的5.5至6.5%。他補充指，預計今年底核心通脹率為2.5至3.0%，之前預測為2.5%。

他表示，金管局已準備好調整貨幣政策，特別是在通脹勢頭重新加速的情況下。

孟文能指，如果今年最後一季通脹率降至2.5至3%，新加坡也有能力在2024年第二次提高商品和服務稅。當地銷售稅將於明年1月將提高到9%，2023年初已從7%提高到目前的8%。

金管局主席尚達曼(Tharman Shanmugaratnam)表示，由於新加坡仍面臨全球經濟放緩和地緣政治不確定性的影響，今年國內生產總值(GDP)將處於預期0.5至2.5範圍的中點，低於 2022年的3.6%。