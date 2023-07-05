道指期貨跌78點 紐約期油升1.2%
2023年07月05日 16:24
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美匯指數報102.780；港匯見7.8228；離岸人民幣(CNH)報7.2559；美元兌日圓報144.31；歐元處1.0889；英鎊報1.2708。金價報1,926.93美元。油價個別發展，布油向下，報75.57美元，紐油升1.2%至70.64美元。比特幣見30,777美元。道指期貨跌78點。
焦點數據：
17:00 歐元區5月生產者物價指數
22:00 美國5月耐用品訂單
22:00 美國5月工廠訂單
●港股連升兩日後回吐，考驗萬九關支持。恒生指數低開60點後最多挫320點，低見19,095點；收市報19,110點，跌305點或1.57%。https://reurl.cc/Ye3LDD
-高盛：內銀或進一步調整，狠劈工行目標價近三成。
-羚邦：料動漫展收入按年有雙位數增長。
●內地服務業擴張速度大放緩，引證外界對中國內需轉弱的擔憂，消費板塊集體捱沽，A股全線向下，其中滬綜指跌22點或0.69%，收報3,222點，中斷三連升，成交3,512.35億元人民幣。https://reurl.cc/N0x3O6
-中國6月財新服務業PMI跌至53.9，遜預期。
-瑞銀：看淡美股捧新興市場，人幣兌美元年底或重上6.9。
-內地「第一高樓」地皮流拍，折讓45%開價都無人問津。
-官媒：內地青年就業壓力大，須加強政策支持力度。
香港經濟：
●香港6月PMI跌至50.3，內地新訂單增速減慢。
●積金評級：上半年MPF人均賺6900元，中港股票基金表現最差。
●物業地契2047年到期，能否申請30年按揭？
●財庫局：下調股票交易印花稅未必可刺激交易額。
●星展「搶短錢」定存息達10厘，須完成指定投資交易。
外地經濟：
●經濟寒暑表！加拿大寫字樓空置率超過18%，創近30年新高。
●加拿大貧富懸殊加劇，年輕家庭負債比率飆升。
●印度加速拓半導體產業，首批晶片冀明年底出廠。
●日股當旺唔想執輸，靠A股發圍基金忍痛轉場。
●新加坡金管局年度淨虧損擴至308億坡元，創紀錄。
●搶先香港出招？星洲調整家族辦公室稅收優惠政策。
●日本上半年44隻新股上市，全年望破百。
企業消息：
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