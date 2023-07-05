申萬宏源料海外經濟今年「軟着陸」　美將加息2次

市場關注外圍經濟狀況，中資券商申萬宏源表示，2023年上半年海外經濟環境波動較大，預期今年將「軟着陸」，主要因超額儲蓄支撐下美國經濟強韌或可持續至年末；下半年美國通脹回落可能繼續慢於市場預期；以及美國聯儲局年內或仍將加息兩次25基點，第四季維持利率不變，當明年超額儲蓄消耗完畢後，美國經濟以弓至海外主要發達經濟在貨幣緊縮滯後衝擊下可能均將陷入衰退，將出現「硬着陸」。

該行指出，美國超額儲蓄於第四季消耗完之前，美國無論就業、消費等經濟狀態難以出現頹勢，耐用品訂單超預期，意味着美國工業生產韌性，進而指向表徵供給能力的國內生產總值(GDP)年內不弱，預計美國經濟2023年增長約1.1%，第二至四季分別按年增長2.4%、0.7%及衰退0.2%。

該行又指，美國下半年通脹回落速度較市場慢，雖然房租通脹即將出現拐點，但超額儲蓄支撐消費、油價反彈兩大因素仍可對通脹回落形成緩衝作用，預計2023全年平均通脹約4.5%，第二至四季分別為4.3%、4.1%、3.9%。長期來看，美國通脹中樞可能比疫情前更高，商品通脹可能難以回到疫情前低位，主因美國持續與我國經濟脫鉤。美國勞動力市場供給難以恢復疫情前水平，可能導致服務通脹中樞更高。

至於美債利率方面，該行指，長期內實際利率跟隨美國經濟增速較為緊密，但短期內受美聯儲加息影響較大。在美聯儲年內加息可能再度超市場預期的情況下，下半年美債實際利率雖然趨勢向下，但三季度不至於大幅回落，預計2023年年末10年期美債利率回落至3.2至3.5%左右。