羅兵咸永道夥TOKO為客戶提供代幣化技術

本港積極發展互聯網第三代(Web 3.0)，會計師行羅兵咸永道香港與國際律師行歐華創建的數碼資產創建平台TOKO合作，為其客戶提供代幣化技術，讓資產所有者能現實資產代幣化。羅兵咸永道香港合夥人Duncan Fitzgerald表示，現實世界的資產代幣化為證券市場、發行人和投資者帶來新機遇，包括創新的可編程證券，通過全自動和實時的交易結算實現現金流優勢，以及通過碎片化實現對其他非流動性資產的投資。

羅兵咸永道香港合夥人Peter Brewin指出，TOKO平台擁有許多功能，包括定制代幣屬性和數據集的能力，並覆蓋房地產、基金、知識產權、數碼藝術和貿易融資等不同的資產類別，而且在多個公共區塊鏈上鑄造代幣的能力，例如Ethereum、Polygon、Hedera、Algorand等。同時，該平台可以不可更改地綁定與代幣相關的法律文件和數據文件；這些文件存儲在單獨的許可區塊鏈上，並僅向那些被授予訪問權限的人士提供訊息，如代幣持有者，從而保持私隱和機密。

TOKO Limited 行政總裁兼創始人Scott Thiel相信，在嚴格的監管框架內，能通過科技讓世界變得更好，樂見與羅兵咸永道香港合作，將公司的代幣化技術帶給他們的客戶。