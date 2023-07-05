【產經直播】港股「七翻身」抑或繼續尋底？

隔晚美股假期休市，加上內地6月服務業PMI遜預期，港股結束兩日升市，恒指周三(5日)低開60點後，跌幅一度擴大至320點，收市跌305點，報19,110點，成交僅868億元，連續10日成交不足1,000億元，港股「七翻身」之說仍言之尚早？萬九關隨時凍過水？下半年還有什麼板塊值得睇高一線?

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