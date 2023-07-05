【產經直播】港股「七翻身」抑或繼續尋底？
2023年07月05日 16:43
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隔晚美股假期休市，加上內地6月服務業PMI遜預期，港股結束兩日升市，恒指周三(5日)低開60點後，跌幅一度擴大至320點，收市跌305點，報19,110點，成交僅868億元，連續10日成交不足1,000億元，港股「七翻身」之說仍言之尚早？萬九關隨時凍過水？下半年還有什麼板塊值得睇高一線?
內銀股捱沽，農行(01288)及明日(6日)除淨的工行(01398)，被大行高盛降低評級至「沽售」，農行目標價降6%至2.45元，而工行目標價則下調近三成至3.55元，兩者股價分別跌2.9%及1.9%；至於今日除淨的招行(03968)亦跌3.5%。內銀股遭降級，前景堪憂？
油股個別發展，沙特自願減產石油計劃延長，大摩料中石油(00857)股價15日內將會上升，但中石油照跌逾1%，三桶油邊隻追得過？
中遠海控(01919)預料中期業績少賺75%，但大摩指，中期初步業績仍勝預期，且預料會派發中期息；滙豐研究亦上調其評級至「買入」。中遠海控獲多間大行唱好已連升4日，股價向上空間有幾多？有貨要先行食胡？
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