山頂及南區上半年租金上揚　個別洋房呎租達172元

今年上半年本港山頂及南區租賃交投不俗。美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，根據該行統計，今年首6個月該區內共錄得約378宗租務成交，較去年下半年上升約10.5%，涉及租金總額約4,575萬港元，按半年亦增加約24.2%，相對區內同期的買賣的成交額錄得約四成的跌幅，租務表現跑贏買賣市場。

他又指，上半年區內錄得不少矚目大額租賃成交，綜合市場消息，包括山頂加列山道洋房以每月約近80萬元租出，實用呎租近114元；同時，淺水灣道雙號屋以月租約76萬元成交，實用呎租更高近172元，兩宗個案分別為為區內上半年最大額及最高呎租洋房成交。資料顯示，若按月統計，山頂及南區6月錄得約47宗租務成交，較5月約82宗少約42.7%，而租金總額約598萬元，按月跌40.3%，惟若以半年計算。

今年上半年山頂及南區所錄得的租務成交中，洋房佔約82宗，涉及金額約1,805萬元，較去年下半年錄得約57宗及1,207萬元，分別上升約43.9%及49.5%。值得留意的是，10萬元或以上的大額租務成交，上半年共錄約177宗，涉額約3,170萬元，按半年分別高出約40.5%及46.3%。方預期，下半年該區租賃成交仍然主導，惟隨着樓價調整，而且豪宅筍盤出現，區內買賣表現仍然有望較上半年增加。