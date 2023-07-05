瑞士寶盛：內地股市續震盪　日本及印度看俏

環球股市今年表現參差！瑞士寶盛以「降溫之年」形容今年市況，雖然發達經濟體的經濟活動處於高水平，導致通脹下降的速度遜預期，但通脹仍持續下降，預期今年美國平均通脹可能在約4%，明年通脹可能還會進一步放緩。隨着亞洲市場環境改善，今年下半年新興市場股票應該會出現有吸引力的投資機會，維持對印度股票的「增持」評級；中國「中性」評級，又看好日本作為發達市場還有更多價值有待釋放。另外，目前重點推薦「人工智能」、「能源轉型」和「生活方式的轉變」主題。

該行解釋，今年下半年新興市場股票有追趕空間，在美元走軟、政策寬鬆以及中國經濟恢復的東風下，能提供有吸引力的入場機會。基於印度國內的經濟政策良好，私營部門結構可以支撐長期結構性增長，維持對印度股票的「增持」評級。

中國市場方面，瑞士寶盛認為，中國經濟重啟的後勢疲弱，儘管仍然預測中國股指錄正回報，但可能需要更多經濟基本面改善的證據來說服市場，而地緣政治局勢也要更明朗化，預期中國股市將保持區間震盪，認為中國國有企業股票有估值上修的潛力，可以交易持有至年底前，維持對中國的「中性」評級，並繼續建議選擇性策略。

該行又指，通脹推動日本企業盈利上升，而日本央行沒有進入收緊貨幣周期，所以日本股市的估值和經濟活動上的壓力不大。考慮到日本股市的估值從資產淨值和盈利來看都不算高，而且日本本土企業有許多處於它們的行業的世界領先地位，認為投資者可以考慮有優質和成長屬性的日本股票，以提供有吸引力的多元化投資機會，免受地緣政治動盪影響。

板塊方面，該行繼續好看各行業中防禦性的龍頭公司，也在尋找估值具吸引力、資產負債表穩健、利潤率高和現金流充裕的優質成長型公司。在新世紀思維的框架下，重點推薦「人工智能」、「能源轉型」和「生活方式的轉變」主題。同時偏好的防禦股處於有吸引力的市場或能夠透過獲得市場份額實現增長，包括休閒餐飲、個人護理、酒精飲料、食品零售、醫療保健、通訊塔和公用事業板塊，而資訊技術和通訊板槐更易找到優質成長股。