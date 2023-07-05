全球17個地區首季樓價挫　香港冧10.3%跌幅第3高

萊坊周三(5日)公布2023年第一季《全球樓價指數》，該指數涵蓋56個市場的平均樓價走勢，截至今年首季樓價按年同期平均升幅放緩至約3.6%，較去年第四季的5.7%，收窄約2.1個百分點。當中，有17個市場的樓價錄得按年下挫，香港同期按年跌幅達約10.3%，跌幅僅次於新西蘭及南韓，為全球樓價跌幅第3高地區，至於，新加坡樓價按年則漲約11.3%，為亞太區表現最突出的地區，排名全球第10位。

該行指出，自2015年以來，全球樓價錄得最緩慢的升幅。由於各地中央銀行試圖控制通貨膨脹，全球的樓價面臨壓力。上述錄得按年樓價下跌的市場，其中8個按年挫幅超過5%，而指數涵蓋的56個市場中，佔23個的樓價在最近3個月內都向下。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，今年初通關雖然對香港住宅樓價及成交量均帶來報復式反彈，但相信反彈是短暫的，因為現時本港住宅市場仍受高息口環境及大量囤積貨尾量影響而繼續受壓，而樓價表現需要在市場出現多個利好因素的情況下才會明顯好轉。該報告又指，今年首季土耳其的樓價升幅在排名榜領先，按年上升達1.3倍，主要是通貨膨脹嚴重的結果。