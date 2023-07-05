施羅德：全球經濟漸放緩　明年恐陷衰退

施羅德投資最新對全球股市看法趨向中性，並對長債和歐洲企業債保持樂觀；又指全球經濟逐漸放緩，料明年或步入衰退，但衰退的時間會較早前預期的延遲。

中港股市方面，施羅德投資管理亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子（Keiko Kongo）表示，雖然中國復常後「快錢」（Fast Money）進取地泊入香港等離岸市場，惟經濟復甦步伐卻不似預期，所以歸根究柢一批真正的投資者（Real Money Investor）亦不未敢作長線投資，觀望俄烏戰事地緣政局及美國大選等因素，尤其離岸市場易受外圍因素影響，所以市場情緒仍未回歸。同時，其他地區如歐洲亦出現更好的投資機會，吸引資金轉泊歐洲市場。至於中美關係持續拉鋸，她則認為投資者對此已經習慣（Used to）。

物價走勢方面，近藤敬子認為，內地出現通縮機會不大，但形容市場憧憬內地會推刺激經濟措施是純屬謠言（Rumor），但該行會密切注視內地的投資機會，料內地政策支持可為金融市場帶來一股結構性增長動力。

人民幣匯價方面，她則指近期走低乃息差所致，「中國利率低、美息則上升」，估計隨着美國明年利率見頂，相關差距收窄，將有利人民幣走勢。

至於日本股市，她指日圓弱有利出口，但急貶則不利日股後續行情。