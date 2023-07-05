港島堅尼地城住宅地17.2億批出　樓面呎價料為廿一年最低

地政總署公布，堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地以17.2億港元批出，以純住宅樓面約243,271方呎計，每方呎樓面地價約7,070元，料為港島區逾21年以來呎價最低住宅地。

投得地皮的發展商指出，集團於港島發展經驗豐富，同區曾推出多個住宅項目，有助將新項目打造成下一個西區地標屋苑。

資料顯示，對上樓面呎價最低的港島住宅地，為2002年6月批出的北角英皇道632號住宅地，成交呎價約1,981元，即慧雲峯現址。

而是次地盤發展上有不少限制，據出售章程，發展商須保育東華痘局拱形牌坊及基石，以及兩棵細葉榕，並要重置公共交通交匯處，搬遷及興建臨時與永久巴士站等設施，而政府沒有提供補貼。

資料顯示，上述地盤佔地約24,327方呎，現狀為巴士總站、休憩公園及公廁等。發展商可興建商業樓面，若以興建最大商業面積計算，總樓面約291,925方呎，商業與住宅將各佔一半。