旺角千望開放現樓示範單位　周日再推19伙

為配合樓盤銷售部署，發展商將開放現樓高層一房標準戶，供預約參觀。該單位為23樓B室，實用面積281方呎，玄關位置設有入牆鞋櫃。客飯廳設落地玻璃趟門，連接露台。廚房採開放式設計，配備家電。單位特別採用雙趟門分隔睡房和客飯廳，方便住戶靈活運用各個空間。

由價單所見，將以價單形式發售的9伙，包括3伙一房連書房間隔及6伙一房戶，最新設14.5%折扣，較去年初樓花時增加0.5%折扣，現折實價664.34萬至773.78萬元，折實呎價由22,477至24,737元。至於招標單位則連天台戶或連平台戶，包括3樓A室，實用面積295方呎兩房，連456方呎平台。

資料顯示，該盤採單幢式設計，提供83伙，由2021年5月起開售，累沽64伙，涉及總成交金額逾3.67億元。