君滙港劈價150萬易手！三房戶1926萬沽

二手業主擴大減幅出貨，西南九龍君滙港套三房單位，累減逾150萬元後，以1,926.8萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角康澤花園B座高層4室，實用面積約396方呎，原則屬兩房間隔，現已改為一房單位，成交價683萬元，呎價約17,247元，較5月叫價減47萬元。

●美聯蘇玉燕指，香港仔中心海珊閣中層4室，實用面積約572方呎，三房間隔，叫價約為780萬元，並獲同區換樓客垂青，議價後以738.8萬元成交，呎價約12,916元。

－－－－－

九龍區

●中原蘇俊賢稱，西南九龍君滙港1座高層E室，實用面積約843方呎，套三房間隔，另設工人套房，議價後售1,926.8萬元，累減153.2萬元或約7%，呎價約22,856元。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣豐盛居低層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以約820萬元放盤約3個月後，以780萬元易手，呎價15,507元，新買家為首置客。

－－－－－－

新界區

●中原柯勇表示，將軍澳居屋富康花園4座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場以368萬元易手，呎價約7,603元，原業主持貨約25年，轉手帳面獲利239萬元。

●美聯羅定康指，將軍澳維景灣畔13座低層E室，實用面積約729方呎，套三房連儲物室及洗手間，獲用家以918萬元承接，呎價約12,592元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧2座中層E室，實用面積約968方呎，套三房間隔，以1,438萬元成交，呎價約14,855元，低市價約5%，原業主持貨近5年帳面蝕186萬元。

●美聯陸楚江表示，馬鞍山海栢花園3座高層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望山景，開價665萬元，放盤6個月，累減22萬元，外區客以643萬元承接，呎價約15,094元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山中心1座中層H室，實用面積約468方呎，兩房間隔，屬事故單位同層，開價約600萬元，議價後以588萬元易手，呎價約12,564元。

●中原黎宗文指，沙田第一城11座中層F室，實用面積約484方呎，三房間隔，議價後以698萬元易手，呎價約14,421元，新買家為用家。

●美聯張瑋津表示，元朗RESIDENCE譽88第1座中層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，早前以725萬元放售，區內用家議價60萬元或約8%，「無睇樓」下以665萬元承接，呎價約13,116元。

●祥益邱家邦稱，屯門邁亞美海灣1座低層D室，實用面積約473方呎，兩房間隔，外區客見單位與朋友住所屬「樓上樓下」，方便照應，累減19萬元，以501萬元購入，呎價約10,592元。

●美聯蘇賽琼表示，荃灣縉庭山3座高層B室，實用面積約530方呎，兩房間隔，早前以738萬元放售，區內家庭客議價15萬元，以723萬元沽出，呎價約13,641元。

－－－－－－