東方日報B1：港私營經濟年內最弊

香港的營商環境上半年雖向好，惟私營經濟的增長動力在次季末持續減退。

遭受漫長疫情打擊的香港重新向世界開放6個月，標普全球表示，上半年香港的營商環境雖向好，可是私營經濟的增長動力在第二季末持續減退。數據顯示，上月香港採購經理指數(PMI)維持企於擴張區間，可是經季節調整後由前一個月的50.6，下滑至50.3，乃今年以來最低水平，明顯遜於市場預期的回升至51.5。

標普的調查顯示，不但企業的客戶需求升勢減弱，更有公司表示，旅遊活動雖然增多，但衍生的業務量卻相對有限，因此企業6月的訂單增長繼續放緩。另一方面，業者從海外與內地新接的訂單量升幅亦見減慢，兩者都回落至1月以後最低水平，但內地訂單仍受惠於旅遊復常，增長幅度保持穩健。

隨着銷情升溫，企業進一步擴張經營活動，當中以建造業最明顯；在消費服務業景氣好轉的帶動下，整體服務業於6月也錄得產值增長。企業新接的訂單繼續增加，但供應商已接連兩月延長交貨期，投入品供貨拖延，促使企業6月積壓的業務量由負轉正。

不過，受訪公司再次緊縮人手，按行業分類，以製造業和批發及零售業居多。企業於6月繼續增購投入品，但擴張速度隨需求放緩而減慢，所以對補給庫存不太熱衷，而採購庫存的減幅創一年以來最快。

無論如何，訂單增長推動了經營活動，企業於調查期內更樂觀，經營信心攀至3月以後最高，不少業者期望經濟持續好轉，繼而催谷未來12個月銷情。

價格方面，採購價格通脹見33個月最低，企業成本壓力持續紓緩。標普全球表示，薪資通脹雖然加劇，但因採購價格升幅不大，所以營運開支整體升幅回落。鑑於成本通脹回落，加上需求放緩減弱定價能力，因此企業將加價幅度調至今年以來最低。

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目估計，本港第二季及第三季經濟分別按年增長3.8%及5.4%，惟同時指出，海外貨幣緊縮政策持續，引致利率高企，引發全球經濟放緩，香港進出口仍然受壓，預計第三季貨物出口按年仍跌8%，貨物進口亦預計跌7.1%，只是被私人消費開支、服務輸出和輸入等項目之升幅抵銷。

港大並預計，失業率將由第二季的3%，輕微回落至第三季的2.9%，因就業市場回復至疫情前水平，甚至出現勞動力緊張。

疫情後經濟有所好轉，可是香港政府依然要為重振國際金融中心及旅遊天堂的聲譽施展渾身解數，尤其是疫情期間大量勞動人口外流、中美緊張關係也削弱了香港的競爭力，甚至全球經濟放緩亦威脅本港外貿。

此外，入境事務處數據顯示，今年首5個月香港4個既有簽證計劃下，有約3,700個金融服務業新簽證獲批，幾乎達到疫情前水平，反映銀行家及其他專業人士外流的情況開始扭轉。不過，同期遊客數量從2021年的谷底7.2萬人增至約1,300萬人，但依然遠低於疫情爆發之前每年接待約6,000萬遊客的水平。