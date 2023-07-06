【東方日報產評】經濟疲軟人幣貶　華速救市不宜遲

內地製造業連續3個月萎縮，而非製造業表現亦疲軟，就業市場尤其是青年失業率高企的問題凸顯，房地產市場危機更持續拖累百業景氣，治理這些問題不容拖延，得設法加大財政及貨幣政策力度「組合拳」救市，以穩定市場信心，避免硬着陸，否則非但人民幣貶值壓力難消，錯綜複雜的各項問題同時惡化，最終會加大系統性風險，後患無窮！

當前，人民幣的貶值壓力來自多個方面。首先，美國聯儲局不斷加息，而中國反其道而行下調各項利率提振經濟，致使中美息差持續擴闊，加劇內地走資情況；其次是內地首季經濟復甦動力到次季漸見放緩，下半年前景極不明朗，加大人民幣資產價格的下行壓力。

此外，這些年中國與多個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署雙邊貨幣互換協議，估計金額逾4萬億元，確有助擴大人民幣在跨境貿易和投資的使用量，促進離岸人民幣市場發展，惟同時也加大人民幣的流動性。阿根廷最近就利用互換額度以人民幣來償還美元債，若這些活動增加，將加大人民幣進入外匯市場，拋售人民幣買美元或其他外匯的行為，將對人民幣匯率造成壓力。

就業市場表現非但關係到經濟增長，也直接影響社會穩定，故必得重視。問題是內房債務問題持續發酵，全球房屋供應嚴重過剩、保交樓問題有待完善，非但不利固定資產投資，樓市剛性需求亦備受壓抑，大大影響內部需求。要扭轉這個困局，當局除了要協助房企有序化解債務危機和理順保交樓問題外，還得在「房住不炒」的大前提下，放手讓樓價有序調整，讓市場消化庫存，樓市供需回歸平衡點，始有望走進健康發展的新時代。

另一方面，中美博弈下，中國資產被標籤成涉及地緣政治風險的投資。面對西方的打壓，要重振製造業，實不容易。企業要吸引外資，得靠技術與產銷上的競爭力，適者生存。同時，得加大內循環力量，為本地及區域創造更大需求，以補外部需求缺口。推動投資、促進消費、穩住信心即成當務之急，出台相關的刺激政策得快狠準！

針對服務業，開放金融業，促進股、債等資本市場發展，乃吸引外資的重要手段。當人民幣的國際流動性不斷增加，中國得讓貿易夥伴手持的人民幣有完善的風險管理工具，能對沖風險，並具有多元的投資途徑，以取得合理的回報，加大外界對人民幣資產的信心。北向互換通開通是一個建設性舉措，而激活中、港兩地資本市場，協助企業融資，並釋放人民幣資產價值，更是刻不容緩的重點工作。

中國股市的市值佔國內生產總值(GDP)的比例不到一倍，遠低於美國的近兩倍，但市場現實是強者愈強，弱者愈弱。人民幣匯率不宜再大幅貶值、內地經濟也得盡快站穩住腳，否則排山倒海的問題將接踵而來，若然要去到逼銀行業作更大讓利也無法扭轉景氣弱勢，只怕市場信心低處未算低，經濟陷入衰退甚至通縮的風險增加，這是絕不希望見到的畫面。